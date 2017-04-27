Düşünce Koçu Arıkan, Hakkarili Gençlerle Buluştu

Düşünce koçu Münir Arıkan, KYK'nın akademi buluşmaları etkinliği kapsamında Hakkarili gençlerle buluştu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrencilerin üniversite sonrası hayata daha donanımlı bir şekilde başlayabilmesi, iş hayatı ve gelecek planlaması konusunda yeterli ve sağlıklı bilgiler alabilmesi ve iş hayatının gerçeklerini kavrayabilmesi amacıyla 'Gelecek nasıl bir insan bekliyor' konulu liderlik seminerleri düzenliyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Hakkari İl Müdürlüğünün organizatörlüğünde KYK Hakkari yurdunda ve Afife Öğrenci Yurdunda barınan üniversite öğrencilerine yönelik 'akademi buluşmalar' kapsamında düzenlenen liderlik seminerine düşünce koçu Münir Arıkan konuşmacı olarak katıldı. Seminere KYK Hakkari İl Müdürü Gökhan Yaşar ve çok sayıda öğrenci de katıldı. Hakkari-Van karayolunda yapılan onarım çalışmaları nedeniyle seminere geç geldiği için öğrencilerden özür dileyen düşünce koçu Münir Arıkan, daha sonra kendisine has üslubuyla öğrencilere detaylı bilgiler verdi.



Muhteşem 'Güldür Güldür' performansı Hakkarili öğrencilerin günlünde taht kuran Arıkan, stand-up sanatçılarına ise adeta taş çıkarttı. Yaklaşık 2 buçuk saat boyunca konuşan Arıkan, kendine has üslubuyla gelecek nasıl bir insan bekliyor, geleceğin ihtiyacı akıl, bilgili ve şuurlu insan, hayat hedefi ve kariyer planlaması, takımdaşlık felsefesi, kadim medeniyet tasavvurumuz, örnek bir insan olmak ve sosyal sorumluluk gibi konulardaki deneyimlerini Hakkarili gençlerle paylaştı.



Verilen seminere büyük ilgi gösteren öğrenciler ise ilk defa böyle güzel ve neşe dolu bir seminere tanıklık ettiklerini belirterek emeği geçen KYK Hakkari İl Müdürü Gökhan Yaşar, öğretmenler ve kendilerine hoşça vakit geçiren düşünce koçu Münir Arıkan'a teşekkür etti. - HAKKARİ