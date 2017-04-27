Düşük Karbon Kahramanı Ödülünün Sahibi Kartal Belediyesi Oldu

Kartal Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından gerçekleştirilen 4'üncü Karbon Zirvesi'nde, "Sudan Sebep Fidan Dağıtımı" projesi ile "Düşük Karbon Kahramanı" ödülüne layık görüldü.



4'üncü Karbon Zirvesi gerçekleştirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen zirveye, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, İTÜ Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars ile çok sayıda şirket yöneticisi ve vatandaş katıldı.



Paris Antlaşması ve çevre sorunu



Zirvenin konferans bölümünde, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen uzmanlar ve şirket yöneticileri, dünyanın içinde bulunduğu çevre krizi hakkında görüşlerini paylaştı. Düzenlenen oturumlarda özellikle çevre sorunu hakkında milat olarak kabul edilen ve 175 ülkenin imzasının bulunduğu Paris Antlaşması'ndan sonra gelinen süreç ele alındı.



Türkiye'de ödül alan iki belediyeden biri



Konferansın sonunda ise düzenlenen ödül töreninde çevre bilinci konusunda yaptığı çalışmalarla öne çıkan kurumlar ödüllendirdi. Törende, Kartal Belediyesi Türkiye'de ödül alan iki belediyeden biri oldu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Sudan Sebep Fidan Dağıtımı" projesiyle "Düşük Karbon Kahramanı" ödülüne layık görülen Kartal Belediyesi'nin ödülünü Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan aldı. Ödülü, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Yenilebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can'ın elinden alan Başkan Yardımcısı Fidan, Kartal Belediyesi'nin çevre bilinci konusunda yaptığı çalışmalara dikkat çekti. Fidan, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün öncülüğünde Kartal Belediyesi ailesinin yeni nesillere temiz bir çevre bırakma konusunda ısrarlı çalışmalarının tüm hızıyla süreceğini sözlerine ekledi.



Sudan Sebep Fidan Dağıtımı Projesi nedir?



Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sudan Sebep Fidan Dağıtımı Projesi, ilçede vatandaşlar tarafından belediyeye teslim edilen atık ambalaj oranında fidan verilmesini kapsıyor. Projede şu ana kadar vatandaşlara 20 bin fidan dağıtılırken, 40 ton da atık ambalaj toplandı. - İSTANBUL