Düsseldorf Uluslararası Yat Fuarı Açıldı - Düsseldorf

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bu yıl 48. kez düzenlenen "Uluslararası Yat Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.



Düsseldorf Fuar Merkezi'nde 17 salonda düzenlenen fuara bu yıl 70 ülkeden bin 800 firma katılıyor.



Türkiye ise fuarda 30'u Deniz Ticaret Odası işbirliği ile milli katılım, 8'i ise bireysel olmak üzere toplam 38 dernek, kuruluş ve firma ile temsil ediliyor.



Bin 550 ultra lüks yatın sergilendiği fuarda tanınmış bazı yat üreticileri yeni yatlarının dünya prömiyerlerini ilk kez bu fuarda yapıyor. Fuarda ayrıca, dalış turizmi, dalgıç ve su sporları ürünleri de sergileniyor.



"Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu anlatmaya geldik"



Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, karada yapılan bu en büyük denizcilik fuarına üç yıldır katıldıklarını, Türkiye'nin su altı ve su üstü zenginliklerini anlatıp, su sporları ile ilgili güzel çalışmalarını tüm dünyaya duyurmak için burada bulunduklarını söyledi.



Bu fuarın Türkiye'nin deniz turizmini anlatabileceği en doğru yerlerden biri olduğunu kaydeden Öztürk, "Tüm Türkiye turizminin neredeyse yüzde 20'sini deniz turizminden elde ediyoruz. Bundan sonraki birkaç yıl bizim için çok önemli. Tüm dünyada yaşanan terör olayları ile ilgili özellikle ülkemizde yaratılan bir algı var. Bu algıları değiştirmek için buradayız. Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu, doğal zenginlikleri olan, çok rahat dolaşıp tatillerini yapabilecekleri bir ortam olduğunu tekrar anlatmaya geldik." dedi.



Öztürk ayrıca Türkiye'nin 2023 turizm hedeflerini yakalaması için bu fuar gibi uluslararası platformlarda canla başla çalıştıklarını da sözlerine ekledi.



29 Ocak'a kadar açık kalacak fuarı 200 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.