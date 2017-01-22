Düsseldorf'ta Uluslararası Yat Fuarı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde devam eden Uluslararası Yat Fuarı'na bu yıl 70 ülkeden bin 800 firma katılırken, Türkiye 38 dernek, kuruluş ve firmayla temsil ediliyor.



Fuara katılan firmaları ziyaret eden Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu Kültür ve Turizm Ataşesi Osman Şahin, Türkiye turizmi denildiğinde artık sadece deniz, kum, güneş turizminin akla gelmediğini, son yıllarda yelkenli, deniz sporları ve kış turizmi gibi alternatif tatil yöntemlerinin de ön plana çıktığını söyledi.



AA muhabirine açıklamada bulunan Şahin, Ocak-Kasım 2016 döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının 24 milyon 50 bin 56 kişi olduğunu, aynı dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkelerin sırasıyla yüzde 15,64 ile Almanya, yüzde 8,49 ile Gürcistan ve yüzde 6,99 ile İngiltere olduğunu ifade etti.



"Bir Alman komşunu al Türkiye'de tatilini yap"



Türkiye'nin çok farklı ve zengin tatil alternatifleri sunduğuna işaret eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye genellikle deniz turizmi destinasyonu olarak tanınmış olsa da son yıllarda kış, kültür, spor gibi birçok alternatif turizm türü için de farklı bir tatil destinasyonu olarak öne çıkmaktadır. Coğrafi koşulların etkisiyle farklı iklim türlerinin aynı anda yaşanması tatilciler için farklı aktiviteleri bir arada yapma fırsatı sunmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye'de her gelir grubundan turiste hitap edecek lüks restorandan pansiyona kadar çok çeşitli konaklama ve tatil seçenekleri vardır. Bu özellikler Türkiye'yi dünyanın gözde tatil destinasyonlarından biri haline getirmiştir."



Avrupa'da yaşayan Türklere de seslenen Şahin, "Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarımızdan 'Bir Alman komşunu al Türkiye'de tatilini yap' sloganıyla ülkemize davet ediyoruz. Gelsinler görsünler, güzellikleri kendileri bizzat yaşasınlar." ifadesini kullandı.



Her yıl 200 binden fazla kişinin ziyaret ettiği fuar bu yıl 29 Ocak'a kadar gezilebilecek.