Düşmanların ve teröristlerin kahrolması için okunacak dualar! Müslümanların kurtuluşu için okunacak sure ve dualar nelerdir?

Düşmanların ve teröristlerin kahrolması için okunacak birçok dua ve sure vardır. İsrail'in yaptığı zulüm karşısında elimizden, dua etmekten ve zulmü sosyal medyada duyurmaktan başka çare gelmiyor. Bu bakımdan Ehli-Sünnet Müslümanlar için bol bol dua etmeliyiz. Allah (c.c.) dua edin kabul edeyim buyuruyor. Müslümanlar için bol bol dua etmeli ve Kur'an-ı Kerim okumalıyız. Şimdi sizler için düşmanların ve teröristlerin kahrolması için okunacak dualar nelerdir onları paylaşalım.

İsrail'in zulmü bitmiyor! Müslümanlara yapılan zulümlere sessiz kalmamamız gerekiyor. Sesimizi duyurmalı ve Müslümanlar için bol bol dua etmeliyiz. Peki, düşmanların ve teröristlerin kahrolması için okunacak dualar! Müslümanların kurtuluşu için okunacak sure ve dualar nelerdir? Ayrıntılar haberimizde.

DÜŞMANLARIN VE TERÖRİSTLERİN KAHROLMASI İÇİN OKUNACAKLAR

Düşmanların ve teröristlerin kahrolması için okunacak Sureler ve Dualar vardır. Şimdi sırasıyla paylaşalım.

- Yâsîn Sûresi

- Mülk Sûresi

- Tebbet (Leheb) Sûresi

- 1001 kere : " Seyühzemü'l-cem'u ve yüvellûne'd-dübür " (Kamer Sûresi 45. Âyet-i Kerîmesi)

Kamer Suresi 45. ayet:

Meali : "Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar."

- 313 kere - Fâtiha Sûresi

Fatiha Suresi okunuşu:

- 313 kere - Âyete'l-Kürsî

Ayetel Kürsi okunuşu:

- 1479 kere : " Selâmun kavlen min rabbir rahîm " âyet-i kerîmesi

- 129 kere : Ya-Latîf İsm-i Şerîfi [ Ya Latîf ]

- 41 kere : " Lâ İlâhe İllâ Ente Sübhâneke İnnî Küntü Mine'z-Zâlimîn " âyet-i kerîmesi

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)