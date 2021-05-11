Düşmanların ve teröristlerin kahrolması için okunacak dualar! Müslümanların kurtuluşu için okunacak sure ve dualar nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düşmanların ve teröristlerin kahrolması için okunacak dualar! Müslümanların kurtuluşu için okunacak sure ve dualar nelerdir?

Düşmanların ve teröristlerin kahrolması için okunacak dualar! Müslümanların kurtuluşu için okunacak sure ve dualar nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Düşmanların ve teröristlerin kahrolması için okunacak birçok dua ve sure vardır. İsrail'in yaptığı zulüm karşısında elimizden, dua etmekten ve zulmü sosyal medyada duyurmaktan başka çare gelmiyor. Bu bakımdan Ehli-Sünnet Müslümanlar için bol bol dua etmeliyiz. Allah (c.c.) dua edin kabul edeyim buyuruyor. Müslümanlar için bol bol dua etmeli ve Kur'an-ı Kerim okumalıyız. Şimdi sizler için düşmanların ve teröristlerin kahrolması için okunacak dualar nelerdir onları paylaşalım.

İsrail'in zulmü bitmiyor! Müslümanlara yapılan zulümlere sessiz kalmamamız gerekiyor. Sesimizi duyurmalı ve Müslümanlar için bol bol dua etmeliyiz. Peki, düşmanların ve teröristlerin kahrolması için okunacak dualar! Müslümanların kurtuluşu için okunacak sure ve dualar nelerdir? Ayrıntılar haberimizde.

DÜŞMANLARIN VE TERÖRİSTLERİN KAHROLMASI İÇİN OKUNACAKLAR

Düşmanların ve teröristlerin kahrolması için okunacak Sureler ve Dualar vardır. Şimdi sırasıyla paylaşalım.

- Yâsîn Sûresi

- Mülk Sûresi

- Tebbet (Leheb) Sûresi

- 1001 kere : "Seyühzemü'l-cem'u ve yüvellûne'd-dübür" (Kamer Sûresi 45. Âyet-i Kerîmesi)

Kamer Suresi 45. ayet:

Düşmanların ve teröristlerin kahrolması için okunacak dualar! Müslümanların kurtuluşu için okunacak sure ve dualar nelerdir?

Meali : "Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar."

- 313 kere - Fâtiha Sûresi

Fatiha Suresi okunuşu:

Düşmanların ve teröristlerin kahrolması için okunacak dualar! Müslümanların kurtuluşu için okunacak sure ve dualar nelerdir?

- 313 kere - Âyete'l-Kürsî

Ayetel Kürsi okunuşu:

Düşmanların ve teröristlerin kahrolması için okunacak dualar! Müslümanların kurtuluşu için okunacak sure ve dualar nelerdir?

- 1479 kere : "Selâmun kavlen min rabbir rahîm" âyet-i kerîmesi

- 129 kere : Ya-Latîf İsm-i Şerîfi [Ya Latîf]

- 41 kere : "Lâ İlâhe İllâ Ente Sübhâneke İnnî Küntü Mine'z-Zâlimîn" âyet-i kerîmesi

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Ebru Yaşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Düşmanların ve teröristlerin kahrolması için okunacak dualar! Müslümanların kurtuluşu için okunacak sure ve dualar nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 17:49:42. #1.15#

title