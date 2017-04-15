Düşle, İnan, Yaşa
Muazzez İlmiye Çığ, Seyfi Dursunoğlu, Yılmaz Erdoğan, Billur Kalkavan, Yıldız Kenter, Atıl Kutoğlu, Fazıl Say, Saba Tümer ve Ece Uslu, Düşle İnan Yaşa kitabında düşledikleri, inandıkları ve yaşadıklarını Can Aydoğmuş'a anlatıyorlar.
Muazzez İlmiye Çığ, Seyfi Dursunoğlu, Yılmaz Erdoğan, Billur Kalkavan, Yıldız Kenter, Atıl Kutoğlu, Fazıl Say, Saba Tümer ve Ece Uslu, Düşle İnan Yaşa kitabında düşledikleri, inandıkları ve yaşadıklarını Can Aydoğmuş'a anlatıyorlar.
Kaynak: Dunya.com
-
Binlerce kişinin ödemeleri bugün hesaba yatıyor!
-
Trafik sigortasında önemli gelişme! İşlem yapmayana büyük ceza
-
Altın durdurulamıyor! Tarihi zirveyi gördü
-
Bakan sinyali verdi! KDV uygulamaları kaldırılacak
-
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor!
-
İşte İstanbul'un trafik sorununu çözecek çılgın proje!
-
Dolar değer kaybetmeye devam ediyor
-
Erdoğan elindeki anketlerin sonuçlarını açıkladı