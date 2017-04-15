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Düşle, İnan, Yaşa
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Düşle, İnan, Yaşa

Muazzez İlmiye Çığ, Seyfi Dursunoğlu, Yılmaz Erdoğan, Billur Kalkavan, Yıldız Kenter, Atıl Kutoğlu, Fazıl Say, Saba Tümer ve Ece Uslu, Düşle İnan Yaşa kitabında düşledikleri, inandıkları ve yaşadıklarını Can Aydoğmuş'a anlatıyorlar.

Düşle, İnan, Yaşa

Muazzez İlmiye Çığ, Seyfi Dursunoğlu, Yılmaz Erdoğan, Billur Kalkavan, Yıldız Kenter, Atıl Kutoğlu, Fazıl Say, Saba Tümer ve Ece Uslu, Düşle İnan Yaşa kitabında düşledikleri, inandıkları ve yaşadıklarını Can Aydoğmuş'a anlatıyorlar.

Kaynak: Dunya.com

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