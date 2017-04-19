Dusko Tosic: "Yapmamız Gerekenleri Biliyoruz"

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Dusko Tosic, "Lyon karşısında yapmamız gerekenleri biliyoruz" diye konuştu.



UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısına Dusko Tosic katıldı. Başarılı savunma oyuncusu, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Tarihi öneme sahip bir maça çıkıyoruz. Bizim için, taraftar için, kulüp için, Türkiye için. Geride kalan haftada ilk maçtaki hatalarımızı konuştuk. Neler yapmamız gerekeni biliyoruz, yüzde 100'ümüzü sahaya yansıtacağız. Biz çok iyi bir takımız. Lyon'un da gücünü biliyoruz. Binlerce taraftarımız önünde tarihi bir sonuç alarak bir sonraki tura yükselmek istiyoruz" dedi.



"Sahaya 11 kişi çıkıyoruz"



Cezası bulunan Marcelo'nun çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Tosic, "Ama bizim kadromuzda 11 futbolcu yok, 25 çok iyi oyuncu var. Biz sahaya çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız. Lyon'un hücumda çabuk oyuncuları var ve onları durdurabileceğimizi biliyoruz. 90 dakikalık bir maça çıkacağız ve ihtiyacımız olan golü ikinci yarıda da bulabiliriz. Hocamız bize yapmamız gerekenleri anlatıyor ve ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL