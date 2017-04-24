Dusko Tosic: Penaltıyı Kaçırdıktan Sonra 2 Gün Gözüme Uyku Girmedi

Beşiktaş-Adanaspor maçının ardından siyah beyazlı formayla ilk golünü atan Dusko Tosic, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dusko Tosic'in flaş röportajdaki sözleri:

"PENALTIYI ATAMAYINCA GÖZÜME 2 GÜN UYKU GİRMEDİ"

"Benim ve takım için çok önemliydi. Lyon maçında penaltıyı kaçırdıktan sonra 2 gün gözüme uyku girmedi. Maçı kazanmak çok önemliydi, şimdi önümüzdeki Başakşehir maçına odaklanıyoruz. Önümüzde altı hafta var. Çok çalışmamız gerekiyor. Önümüzde zorlu iki hafta var."

"Lyon maçından sonra 3 gün benim için çok kötü geçti. Bu galibiyet bizi rahatlattı. Çok çalışmamız gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor."