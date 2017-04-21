Dusko Tosic'e Eşi Jelena Karleusa Sahip Çıktı

Dün akşam Beşiktaş evinde Olimpik Lyon'la karşılaştı. Normal süresi ve uzatmaları 2-1 biten karşılaşma penaltılara gitti. Penaltı atışlarında iki ekip de uzun süre hata yapmadı. Beşiktaş'ın 7. penaltısında topun başına geçen Dusko Tosic, penaltı atışını gole çeviremedi. Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

DUSKO TOSİC'E EŞİ JELENA KARAUSA SAHİP ÇIKTI

Bugün hesabından eşi Tosic'le el ele bir fotoğraf yayınlayan Karleusa, ''Hep yanında olacağım'' dedi. Karleusa'nın bu paylaşımı 21 bin beğeni aldı.



