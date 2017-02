Dusko Tosic Beşiktaş ile Yeni Sözleşme İmzaladı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Dusko Tosic, emeğinin karşılığını aldı.



Dusko Tosic'in Beşiktaş sözleşmesi



Beşiktaş yönetiminin aldığı kararın ardından 32 yaşındaki Dusko Tosic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.



Sırp oyuncu kendisini 2020'ye kadar siyah beyazlı kulübe bağlayan imzayı atarken, bu anların karelerini eşi Jelena Karleusa sosyal medyadan paylaştı. Aynı zamanda şarkıcı olan Dusko Tosic'in eşi, "2020 yılına kadar Beşiktaş'ta! Tebrikler." ifadelerini kullandı.



Dusko Tosic'in Beşiktaş performansı



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 maça çıkan Dusko Tosic, 2 asist üretirken savunma performansıyla göz doldurdu. Şenol Güneş'in vazgeçilmez oyuncuları arasına giren Sırp oyuncu, ülke basınına yaptığı açıklamada kariyerini Beşiktaş'ta sonlandırmak istediğini söyledi.



Süper Lig'de çıktığı 16 maçta %84 pas isabeti oranıyla oynayan Dusko Tosic, ortalama 2 hava topu kazanma başarısı gösterdi. Marcelo ile stoperde başarılı bir ikili oluşturan 32 yaşındaki oyuncu, girdiği ikili mücadelelerin %63'ünden de galip ayrıldı.



Dusko Tosic'ten Şenol Güneş ve yeni sözleşme açıklaması



Dusko Tosic, Boşnak basınına yaptığı açıklamada "İki taraf için de olumlu geçti görüşmeler. Ayrıca çok kısa sürdü. Beşiktaş'la sözleşmem bittiğinde 35 yaşında olacağım ve bu emekli olmak için gayet iyi bir yaş." diye konuştu.



Spor Toto Süper Lig'de kıyasıya devam eden şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Dusko Tosic, sezonun ilk yarısında Başakşehir'in uzun süre lider olmasıyla alakalı olarak çarpıcı ifadeler kullandı.



Sırp futbolcu, "Ligde ilk yarı boyunca lider olamayışımızın sebebi Şampiyonlra Ligi'nde mücadele etmemizdi. Biz o dönem Şampiyonlar Ligi'ne fazla odaklandığımız için Başakşehir liderdi. Elendikten sonra tekrar lige odaklandık ve üst üste galibiyetlerle zirveyi ele geçirdik. Son haftaya kadar böyle devam etmeliyiz."



Dusko Tosic'in kendi kalesine attığı goller



Siyah beyazlılarda Dusko Tosic, Konyaspor maçında kendi kalesine attığı golle son 2 sezonda 3. kez topu kendi ağlarına yollamış oldu.



Karşılaşmanın 4-0 devam ettiği sırada topu kendi ağlarına gönderen Dusko Tosic, geçtiğimiz sezonda da 2 kez kendi kalesine gol atmıştı. Beşiktaş son 2 sezonda 4 kez kendi kalesine gol atarken bunların 3'ü Sırp oyuncudan geldi. Diğer golü ise Gökhan Gönül atmıştı.



Dusko Tosic'in kendi kalesine attığı golden sonra siyah beyazlı taraftarlar Sırp futbolcuya destek vererek, "I love you Tosic" şeklinde tezahürat yaptı.