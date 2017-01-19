Düşen Uçaktaki Mürettebatın Cenazeleri Türkiye'ye Getirildi

Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca'nın cenazeleri ACT yetkilileri ve askeri tören mangası tarafından alındı.

Düşen Uçaktaki Mürettebatın Cenazeleri Türkiye'ye Getirildi

KAPTAN  Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Teknisyen İhsan Koca'nın cenazeleri Türk Hava Yolları (THY) Kargo'daki işlemlerinin ardından ACT yetkilileri ve askeri tören mangası tarafından alındı.

Tabutların, askeri cenaze araçlarına sığmaması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden cenaze aracı istendi. Gelen cenaze araçlarına tabutlar tören mangası tarafından konuldu. Cenazeler konvoy halinde Ataköy 5. Kısım Camii'ne götürülürken, ikindi vakti burada tören düzenleneceği belirtildi.

- İstanbul

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