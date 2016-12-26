Düşen Uçakta Hayatını Kaybedenler Anıldı - Moskova

Karadeniz'de düşen Tu-154 tipi Rus uçağının ardından Rusya'da ilan edilen Yas gününde bayraklar yarıya indi, vatandaşlar 64 müziysenini kaybeden Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'nun merkezi binasına çiçek bırakıp dua etti.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Karadeniz'de düşen Tu-154 tipi Rus uçağında bulunan 92 kişiden sağ kurtulan olmadığını duyurdu.



Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Konaşenkov, Savunma Bakanlığına ait Tu-154 tipi uçağın saat 05.25'te Soçi'deki Adler havalimanından havalandıktan sonra 05.27'de radardan kaybolduğunu söyledi.



Konaşenkov, "Uçağın düştüğü yer tespit edildi. Kazadan sağ kurtulan olduğu yönünde işaret bulunmuyor" dedi.



Arama kurtarma çalışmalarına dört gemi, dört helikopter, bir uçak ile bir insansız hava aracının katıldığını ifade eden Konaşenkov, Tu-154'ün parçalarının Soçi kıyılarında Karadeniz'in 70 metre derinliklerinde tespit edildiğini belirtti.



Konaşenkov, 4 kişinin cesedine ulaşıldığı bilgisini paylaştı.



Karadeniz'e düşen Tupolev-154 uçağı 1983 yılında üretildi. Uçağın son tamiratı Aralık 2014'te, son bakımı ise bu yılın eylül ayında yapıldı. Uçağın toplam uçuş süresinin yaklaşık 7 bin saat olduğu ifade ediliyor.



Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.