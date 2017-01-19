Düşen Uçağın Mürettebatının Cenazeleri İstanbul'a Getirildi

Kırgızistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden mürettebatın cenazeleri İstanbul'a getirildi.

Düşen Uçağın Mürettebatının Cenazeleri İstanbul'a Getirildi

Kırgızistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden mürettebatın cenazeleri İstanbul'a getirildi. Cenazeler, Atatürk Havalimanı'ndan aileleri ve meslektaşları tarafından alındı. Mürettebat için Ataköy 5 . Kısım Camii'nde tören düzenlenecek.

- İstanbul

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