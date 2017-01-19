Kırgızistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden mürettebatın cenazeleri İstanbul'a getirildi. Cenazeler, Atatürk Havalimanı'ndan aileleri ve meslektaşları tarafından alındı. Mürettebat için Ataköy 5 . Kısım Camii'nde tören düzenlenecek.
- İstanbul
Düşen Uçağın Mürettebatının Cenazeleri İstanbul'a Getirildi
Kırgızistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden mürettebatın cenazeleri İstanbul'a getirildi.
Kırgızistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden mürettebatın cenazeleri İstanbul'a getirildi. Cenazeler, Atatürk Havalimanı'ndan aileleri ve meslektaşları tarafından alındı. Mürettebat için Ataköy 5 . Kısım Camii'nde tören düzenlenecek.
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