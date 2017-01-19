Düşen Uçağın Mürettebatının Cenazeleri Istanbul'a Getirildi 1

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - İSTANBUL DHA



Kırgızistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden mürettebatın cenazeleri İstanbul'a getirildi. Cenazeler, Atatürk Havalimanı'ndan aileleri ve meslektaşları tarafından alındı. Mürettebat için Ataköy 5 . Kısım Camii'nde tören düzenlenecek.