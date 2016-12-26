Düşen Rus Uçağındaki 13 Yolcunun Bedenine Ulaşıldı

Soçi'de düşen Rus askeri uçağı için devam eden arama çalışmalarında 13 kişinin bedenine ulaşıldı.



Tass haber ajansının Rus güvenlik birimlerine dayandırdığı haberinde, Karadeniz üzerinde yapılan aramalarda 13 yolcunun cansız bedeninin yanı sıra, düşen uçağa dair yüz elli enkaz parçasının da bulunduğu ifade edildi. - İstanbul