Düşen Kargo Uçağının Pilotlarından Kazım Öndül Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında düşen Türk kargo uçağının pilotlarından emekli Pilot Tuğgeneral Kazım Öndül'ün cenazesi memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Altuntaş Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.



Pilot Kazım Öndül'ün (59) cenazesi ilk olarak Altuntaş Mahallesi'ndeki kardeşlerinin oturduğu evin önüne getirildi. Polit Kazım Öndül'ün cenazesi dua edildikten sonra cenaze namazı kılınmak üzere Altuntaş Merkez Cami önüne götürüldü. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Akşehir Kaymakam Vekili Ilgın Kaymakamı Yücel Gemci, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Emekli Tümgeneral Ali Demiral, Tuğgeneral Refik Ölmez, Tuğgeneral Alpay Aydoğan, askeri ve sivil erkan ile pilotun ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Kazım Öndül'ün tabutu omuzlara alınarak Altuntaş Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Öndül'ün cenazesi, 2008 yılında Hakkari'de vatani görevini yaparken mayın patlaması sonucu şehit olan yeğeni Muharrem Samur'un mezarının yanına defnedildi.



Emekli Pilot Tuğgeneral Kazım Öndül'ün eşi Şükran ve oğulları Gökselin, Gökçe ve Tolunay Öndül cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı. Öndül'ün ortanca oğlu Gökçe Öndül'ün de pilot olduğu öğrenildi.



Yeğenleri Ramazan ve Şevket Öndül, Kazım Öndül'ün çok iyi bir pilot olduğunu belirterek, "Sık sık görüşürdük. Aile bağlarımız kuvvetliydi. Bütün aile çok üzüldük, vatan sağolsun" dedi. - KONYA