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Düşen Kargo Uçağının Mürettebatı Belli Oldu

Düşen Kargo Uçağının Mürettebatı Belli Oldu

İstanbul DH)Bişkek'e iniş sırasında düşen ACT kargo havayollarına ait Boeing 747-400F uçağında hayatını kaybeden mürettebatın isimleri belli oldu.

Düşen Kargo Uçağının Mürettebatı Belli Oldu

İstanbul DH)

Bişkek'e iniş sırasında düşen ACT kargo havayollarına ait Boeing 747-400F uçağında hayatını kaybeden mürettebatın isimleri belli oldu. Kazada Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca öldü.

Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül, Afganistan'da görev yapmış, 2009'da dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton tarafından övgüyle bahsedilmişti.

Görüntü Dökümü:

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Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı'nın fotoğrafı

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