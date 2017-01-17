TÜMÜ
Haberler Search
Düşen Kargo Uçağının Kara Kutuları Enkazdan Çıkartıldı

Düşen Kargo Uçağının Kara Kutuları Enkazdan Çıkartıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te iniş sırasında yerleşim biriminin üzerine düşen kargo uçağının kara kutuları enkazdan çıkartıldı.

Düşen Kargo Uçağının Kara Kutuları Enkazdan Çıkartıldı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Manas Havalimanı'na dün iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F tipi kargo uçağının kara kutuları enkazdan çıkartıldı.

KARA KUTU UÇAKTAN SÖKÜLDÜ

Kırgız Havacılık Otoritesi'nin verdiği bilgiye göre, Jumbo Jet'te bulunan pilotların konuşmalarını kaydeden Kokpit Ses Kayıt (CVR-Cockpit Voice Recorder) ile Uçuş Veri Kayıt (FDR-Flight Data Recorder) sisteminden oluşan kara kutu uçaktan söküldü.

ORTAK EKİP İNCELEME YAPACAK

FDR ve CVR, Moskova'dan gelecek ekiplerle birlikte ilk incelemesi yapılacak.

Bu incelemeye Türkiye'den gelen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) iki uzman, ACT Havayolları'ndan iki kaptan pilot ile imalatçı Boeing'ten de yetkililer katılacak.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kara Kutu, Havacılık, Istanbul, İstanbul, Başkent, Otorite, Moskova
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads