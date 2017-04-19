Düşen Helikopter Kazasında Şehit Olan Hakimle İlgili Acı Detay: İlk Görev Yeriydi

Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Hakim Onur Alan'ın Ordu'daki baba evinde yas var.

BABA EVİNDE YAS VAR

Hakim Alan'ın (29) şehadet haberi, Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı.

Askeri yetkililer baba Mahmut ve anne Fatma Alan'a acı haberi verdi. Haberin duyulmasının ardından eve gelen yakınları, aileyi teskin etmeye çalıştı.

TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Bu sırada ailenin yakınları tarafından Alan'ın ailesinin yaşadığı sitenin balkonlarına Türk bayrakları asıldı.

İLK GÖREV YERİYDİ

Bekar ve evin tek oğlu olduğu öğrenilen Onur Alan'ın yaklaşık 5 ay önce Ovacık'ta göreve başladığı belirtildi. Ovacık Adliyesi Alan'ın ilk görev yeriydi.

DEDESİ: ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

Öte yandan Onur Alan'ın dedesi Mehmet Baştürk, torunu ile en son 20 gün önce izne geldiğinde görüştüğünü dile getirerek, acısının çok büyük olduğunu söyledi.

VALİDEN TAZİYE ZİYARETİ

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ve Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş aileyi evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Vali Balkanlıoğlu, sosyal medyada hesabından, "Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında aralarında Ordulu hemşehrimiz Hakim Onur Alan'ın da bulunduğu 12 kişinin şehit haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hakk'ın rahmetine kavuşan şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." paylaşımında bulundu.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz ise acılarının büyük olduğunu belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.