Düşen Buz Sarkıtları Otomobile Zarar Verdi

Hayrabolu ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısındaki buz sarkıtlarının düşmesi sonucu, park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Kahya Mahallesi Doçent Doktor İlhan Çeneli Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın çatısındaki buz sarkıtları, park halindeki otomobilin üzerine düştü.



Buz sarkıtlarının düşmesi nedeniyle otomobilde hasar oluştu.