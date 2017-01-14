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Düşen Buz Sarkıtları Otomobile Zarar Verdi

Düşen Buz Sarkıtları Otomobile Zarar Verdi

Hayrabolu ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısındaki buz sarkıtlarının düşmesi sonucu, park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.

Düşen Buz Sarkıtları Otomobile Zarar Verdi

Hayrabolu ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısındaki buz sarkıtlarının düşmesi sonucu, park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kahya Mahallesi Doçent Doktor İlhan Çeneli Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın çatısındaki buz sarkıtları, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Buz sarkıtlarının düşmesi nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

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Hayrabolu
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