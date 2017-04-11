Düşen Balonun Pilotu Serbest Bırakıldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında 1 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı balon kazasıyla ilgili balon pilotu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinden havalanan ve Ortahisar Kasabasında yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra düşen balon kazası sonrasında 1 Fransız turist hayatını kaybetmiş, 19 turist ise yaralanmıştı.



Balon pilotu Bekir G., Ürgüp ilçe Jandarma Komutanlığındaki ifadelerinin ardından Ürgüp Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Bekir G., "Olay günü sabah 06.15'te uçuşa Göreme'de bulunan at çiftliğinin oradan başladım. Gereken uçuş kurallarını sözlü olarak ve yazılı belgelerle bilgilendirdim. Vefat eden kişi ile birlikte bir bayan ve bir erkek yolcu balona en son bindiler. Onları bir müddet balon uçuşu hazırken bekledim. Uçuşumuz yaklaşık 30-35 dakika sürdü. Uçuş sırasında balonda bulunan GPS ve FLYTEC sistemi vardır. Bunlar sayesinde uçuş sırasında yerden ve denizden yüksekliğimizi, hangi yönde gittiğimizi, balonun hızını görebiliyoruz. Uçuşumu yaklaşık 100 metre civarında yapıyordum. Rüzgar bizi Güllüdere vadisine doğru yönlendirmeye başladı. Yer ekibine gerekli bilgileri verdim. Balonda normal şartlarda toplam uçuş yaklaşık 45-60 dakika sürmektedir. Balona yön verme imkanımız olmadığı ve hava şartlarının değişme ihtimali olduğundan dolayı daha kısa süreli uçuşlarda yaptığımız oluyor. Bir müddet uçtuktan sonra rüzgar ters esmeye başlayınca yer ekibine Mustafapaşa istikametine doğru gelmelerini haber ettim. Daha sonra rüzgar ters esmeye başladı. Bu sırada kaç metre yüksekte olduğumuza dikkat edemedim. Bunun üzerine müşterilere rüzgardan dolayı erken iniş yapmamız gerektiğini, sebebini ayrıntılı olarak iniş sonrası açıklayacağımı söyledim. Bu sırada bayan bir müşteri neden erken indiğimizi, uçuşun bir saat sürmesi gerektiğini söyledi. Ben de bayana 'macera mı arıyorsunuz, güvenliğimiz daha önemli' diye söyledim. Rüzgarın etkisiyle balon kontrolüm dışında alçalmaya başladı. Balonda toplam 4 adet BURNER yani ateşleme sistemi vardır, bu ateşleme sisteminin dördü de ayrı ayrı ve ikili ikili çalışır. Balon alçalmaya başlayınca ben burnerlerin dördünü de ateşledim. Balonun tellerden kurtaramayacağımı anlayınca müşterilere hemen balon içerisine çökmelerini, kendilerini güvene almalarını söyledim. Ancak buna rağmen balonun tellere takılmasını engelleyemedim. Balon hızla irtifa kaybedip yere düştü. Rüzgarın ters esmesiyle düşmemiz 5-10 saniye içerisinde gerçekleşti. Elektrik akımına kapılmamız nedeniyle ve gazın açık olmasından dolayı daha büyük bir facia olmasını engellemek amacıyla temastan hemen sonra yakıt vanalarını tamamen kapattım. Düştükten sonra yolcuların balona temas etmesini engelledim. Vefat eden şahıs sepette hiç kımıldamadan duruyordu. Elektrik akımı da olduğu için yanına da yaklaşamadık. Hemen 112 ekibini kendim aradım. Bu sırada diğer balon firmalarının yer ekipleri de yardıma geldiler. Olay da ben kendim de elektrik akımından dolayı vücudumda yanıklar oldu. Olayda kesinlikle kusurum yoktur. Tamamen rüzgarın ters esmesinden kaynaklı meydana gelmiştir" dedi.



Bekir G. savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Bekir G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR