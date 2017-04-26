Düşen Ayakkabısını Almak İçin Kızılırmak'a Giren Çocuk Boğuldu

Düşen ayakkabısını almak için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu



KAYSERİ - Kayseri'de Kızılırmak'ta Balık tutmaya çalışan bir çocuk, düşen ayakkabısını almak için girdiği ırmakta boğuldu. Çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara karayolu 15. kilometresi Yemliha Köyü yakınlarında meydana gelen olayda Kızılırmak'ta balık tutmaya gelen 3 arkadaştan Ç.Ö.'nün ayakkabısı ırmağa düştü. Ayakkabısını almak için Kızılırmak'a inen Ç.Ö., bir daha çıkamadı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Ç.Ö.'yü arama çalışmaları devam ediyor.

(TB-