Düşen Ayakkabısını Almak İçin Kızılırmak'a Giren Çocuk Boğuldu

Kayseri'de Kızılırmak'ta Balık tutmaya çalışan bir çocuk, düşen ayakkabısını almak için girdiği ırmakta boğuldu. Çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolu 15. kilometresi Yemliha Köyü yakınlarında meydana gelen olayda Kızılırmak'ta balık tutmaya gelen 3 arkadaştan Ç.Ö.'nün (14) ayakkabısı ırmağa düştü. Ayakkabısını almak için Kızılırmak'a inen Ç.Ö. bir daha çıkamadı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Ç.Ö.'yü arama çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ