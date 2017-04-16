Duşanbe'de Tacikistan-Özbekistan Ortaklık Zirvesi

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe, Tacikistan-Özbekistan Ortaklık Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



Uzun süreli işbirliği tesis edilmesine yönelik olarak iki ülke iş çevreleri için benzersiz bir platform olarak görülen Tacikistan-Özbekistan Ortaklık Zirvesi, 100'den fazla iş adamının katılımı ile 19 Nisan'da Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında, 17-21 Nisan'da Duşanbe'deki Poytaht-90 Alışveriş Merkezi'nde ilk kez Özbekistan Sanayi Ürünleri Fuarı düzenlenecek. Fuarda Özbekistan'daki 160 şirket tarafından otomotiv, kimya, tekstil, mobilya, ilaç, elektronik ve kozmetik gibi sanayilerin ürünleri sergilenecek. Ortaklık Zirvesi'nin katılımcıları Tacikistan Milli Kütüphanesi Konferans Salonu'nda ağırlanacak. - TAŞKENT