Düş Kütüphanesi'ni Açtılar

Giresun'un Görele İlçe Belediye Başkanı Tolga Erener, Çavuşlu Beldesi İlk/Ortaokulu'nda "Düş Kütüphaneleri" projesinin açılışını yaptı.



Açılışta konuşan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener "En büyük güç bilgidir. Üzülerek belirtmek isterim ki maalesef Türkiye'nin diğer ülkelere göre okuma oranı çok geride ve biz bunlardan büyük üzüntü duymaktayız. Bunu değiştirmek bizlerin elinde ve ben buradan bu hizmeti ilçemize kazandıranlara çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir hizmet yaptılar. Önemli olan deva ama şifayı da kapabilmektir. Sizler bizim geleceğimizsiniz, size güveniyoruz ve eminim ki bu güzel kütüphaneyi çok güzel bir şekilde kullanacaksınız. Almış olduğunuz bilgilerle inşallah geleceğimize ışık tutacaksınız"diyerek öğrencilere gelecek için çok gayretli olmaları tavsiyesine de bulundu.



Açılışa katılan Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt da bir konuşma yaparak Çavuşlu İlk/Orta Okuluna kazandırılan bu kütüphane için emeği geçen herkese teşekkür etti. - GİRESUN