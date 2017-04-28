Duruşma Salonundan Böyle Çıkarıldı "Şikayetçiyim" Dedi

İstanbul Barosu'na bağlı avukatlardan Suat Eren, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle mahkeme salonundan zorla dışarı atıldığını belirterek, polis, güvenlik görevlisi ve mahkeme heyetinden şikayetçi olduğunu söyledi.



DURUŞMA SALONUNDA YAŞANANLAR TUTANAĞA GEÇTİ



Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün 'öldürmeye teşebbüs' davası görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklardan Ömer Yiğit savunmasını yaparken, sanıkların avukatı olacağını söyleyen Suat Eren diğer sanığın bulunduğu bölgeye geçti. Mahkeme heyeti de, Avukat Suat Eren'i uyararak, diğer sanığın savunması alınırken bu görüşmenin uygun olmadığını, avukat ile sanığın görüşme yerinin duruşma salonu olmadığını ve dosyaya usulüne uygun sunulmuş vekaletname olmadığı açıkladı. Sanığın avukatının bulunduğunu belirten mahkeme heyeti, davranışını devam ettirdiği takdirde Avukat Eren'i salondan çıkaracağını belirtti. Suat Eren de, "Ben 16 yıllık avukatım. Bana müdafiliği mi öğreteceksiniz?" dedi.



Gerekli son kez ikaza da uymayan ve benzer konuşmaları sürdürmesi üzerine Suat Eren'in duruşma düzenini bozmaktan dışarı çıkarılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, Suat Eren'i dışarı davet etti ve gerektiğinde zor kullanılacağı kendisine belirtti. Suat Eren de dışarı çıkmayınca mahkeme heyeti de polis ve güvenlik görevlilerinden zor kullanmasını istedi ve Suat Eren zor kullanılarak dışarı çıkarıldı. Duruşma salonunda yaşananlar tutanaklara geçerken, Suat Eren'in duruşma salonundan çıkarılması da cep telefonu kameralarına yansıdı.







AVUKATLAR ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI



Avukat Suat Eren yaşanan olayların ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek meslektaşlarıyla birlikte açıklama yaptı. Avukat Güray Dağ, duruşmada yaşananları eleştirerek, suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.







AVUKAT EREN: KARGA TUTUMBA BENİ KORİDORA ATTILAR



Avukat Suat Eren, "Sadece vekaletim olmadığı için önce ben polisler tarafından darp edildi, yerden sürüklendim. Omuzlara, kollara alındım, karga tulumba beni koridora attılar. Bunu hukuksuzca yaptılar. Kimseden korkmadan yaptılar. Bugün biz bunu teşhir etmek için buraya geldik. Bu suçu kim işlemişse bunun cezasını çekmeli. Buna ilişkin suç duyurumuz da olacak. Özel güvenlik, polis memuru ve mahkeme heyetinden şikayetçi olacağım" dedi.







"VEKALETİMİN OLMASINI GEREK YOK"



Avukat Eren, Vekaletimin olmasına gerek yok. Binlerce dosyayı vekaletsiz sonuçlandırdık. Çıkmayacağımı söyledim. Onlar da 'Böyle devam ederseniz duruşma düzenini bozmaktan sizi atarız' dedi. 'Savunma yapacağım' dedim. 'Avukat Bey sizi duruşma düzenini bozduğunuz için dışarı çıkarıyorum' dedi. Polisler geldi. Polisler müdahale etmek istemediler hukuksuz olduğunu biliyorlardı. Mahkeme başkanı ısrarla "Atın şunu, Atın şunu, Atın şunu…" deyince polis memurları da çok hukuka aykırı bir şekilde darp ederek bizi sürükleyerek bizi dışarı attılar. Yaşanan olay bu" diye konuştu



- İstanbul