Dürümlü'deki Terör Mağduru Kadınlar Umreden Döndü

Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kişinin yakınlarından oluşan 16 kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla gittikleri umreden döndü.



Dürümlü mezrasında 12 Mayıs 2016'da terör örgütü PKK mensuplarının 15 ton bomba yüklü aracı infilak ettirmeleri sonucu hayatını kaybeden 16 kişinin yakını 16 kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gitme imkanına kavuştu.



Kadınlar 11 Ocak'ta gittikleri umreden döner dönmez katliamda kaybettikleri yakınlarının mezarını ziyaret ederek, dua etti.



Mezar taşlarına sarılıp, "Size kurban olalım. Burası çok soğuk. Siz burada yatıyorsunuz." diye Kürtçe ağıtlar yakan kadınlar, gözyaşı döktü.



Terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda eşini kaybeden Aynur Yaman, "Söyleyecek çok sözümüz yok. Acımız çok büyük. Kabe'yi tavaf ettik, dualar edip sabır diledik. Döner dönmez mezarlığı ziyaret ettik. Mezarlığa gelince sabrımız tükeniyor." dedi.



Katliamda 2 oğlunu ve torununu kaybeden Saniye Yaman ise "Bizi gönderenlerden Allah razı olsun. Kendimiz için yaptığımız duaları onlar için de yaptık. Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve eşinden razı olsun." ifadelerini kullandı.



Muhterem Yakar da 4 çocuğunu ve torununu katliamda kaybettiğini anımsatarak, kutsal topraklarda Allah'a kendilerine sabır vermesi ve yüreklerindeki acıyı hafifletmesi için dua ettiklerini söyledi.



Yakar, "Allah şehitlerimizi, peygamberimize komşu etsin. Bizi gönderenlerden Allah razı olsun." dedi.



Oğlunu kaybeden Safiye Yeşil, terör saldırısında hayatını kaybeden yakınları için dua ettiklerini anlatarak, "Allah Emine Erdoğan'ın yaptığı bu hayrı kabul etsin, gitmemize vesile oldu. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Onlar adına kutsal topraklara gittik. Orada dualar ettik. Hacca da gitmek istiyoruz." diye konuştu.



Dürümlü katliamı



Bingöl'ün Genç ilçesinde gasp ettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2016'da Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında tartışma yaşanmış, vatandaşların, köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, patlayıcı yüklü kamyonu Dürümlü mezrası girişinde infilak ettirmişti.



Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı. Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulmuş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu.



Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı sonucu 36 çocuk yetim, 8 kadın da dul kalmıştı.