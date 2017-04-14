Dursunbey İmam Hatip Ortaokulu'nda Sportif Şahlanış

Dursunbey'i bir çok spor dalında başarı ile temsil eden Dursunbey İmam Hatip Ortaokulu yükselişini sürdürüyor.



Dursunbey İmam Hatip Ortaokulu, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde sportif başarılara da damgasını vurmaya devam ediyor. İlçede yapılan müsabakalardaki birçok branşta ödüllere ambargo koyan imam hatip ortaokulu; bir yıl boyunca yapılan sportif çalışmaların meyvesini son dönemde fazlaca almaya başladı. Önceki aylarda Atletizm dalında il derecesi alan imam hatip ortaokulu ekibi Mart ve Nisan aylarında katıldığı Badminton, Dart ve Bocce Müsabakalarında İl şampiyonlukları ve il ikinciliği alarak, Balıkesir ilini Yıldız erkekler kategorilerinde Badminton branşında Bilecik'te, Dart branşında Bursa'da ve Bocce Branşında Ankara'da temsil etme başarısı ortaya koydu. - BALIKESİR