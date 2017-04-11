Dursunbey'e Müjde Verdiler
Referandum çalışmaları kapsamında bugün Dursunbey’e gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur Demokrasi nöbetlerinin yapıldığı meydanda binlerce vatandaşa hitap etti.
Referandum çalışmaları kapsamında bugün Dursunbey'e gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur Demokrasi nöbetlerinin yapıldığı meydanda binlerce vatandaşa hitap etti. Başkan Uğur, Dursunbey Balıkesir arası otobüs seferi müjdesi verirken, Kasım Bostan ise doğalgaz için Enerji Bakanı Albayrak ile görüştüğünü açıkladı.
Balıkesir'de AK Partinin kalesi olarak adlandırılan Dursunbey ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un katılımı ile 'Güçlü Evet, Güçlü Millet' programı düzenlendi. Miting havasında geçen programa binlerce Dursunbeyli akın ederken, program daha önce demokrasi nöbetlerinin de yapıldığı belediye önünde gerçekleşti. Coşkunun üst seviyede olduğu programda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve beraberindeki heyet vatandaşları selamladı. Programda konuşan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 16 Nisan'da yeni Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde geleceğe adım atacağına vurgu yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ve devlet yatırımları ile ilgili konuşan Başkan Bahçavan, son üç yılda Dursunbey'e yapılan hizmetlerin geçen 25 yılda alınamadığını söyledi. Dursunbey'de hem devlet yatırımlarının hem de Büyükşehir yatırımlarının ciddi bedellere ulaştığını ifade eden Başkan Bahçavan, en büyük hedeflerinin ise Dursunbey Organize Sanayi Bölgesinin bir an önce faaliyete geçmesi olduğunu söyledi.
Başkan Bahçavan'ın ardından söz alan Balıkesir milletvekili Kasım Bostan ise Dursunbeylilerin heyecanla beklediği doğalgaz ile ilgili açıklama yaptı. Bostan yaptığı açıklamada devletin tüm imkanlarından Dursunbey'i faydalandırmak istediklerini söyledi. Dursunbeylilerin heyecanla doğalgaz beklediğini de ifade eden Kasım Bostan, bu konuda Enerji Üst Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Bakan'ın Dursunbey'e doğalgaz'ın gelmesi için talimat verdiğini ve en kısa sürede de doğalgaz'ın Dursunbey'e gelmesi için tarih alacaklarını söyledi. 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması ile ilgili de konuşan Bostan, Dursunbeylilerin yine rekor kıracağına inandığını söyledi.
Son olarak sahneye çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur konuşmasına Dursunbeylilere teşekkür ederek başladı. Geçtiğimiz Çarşamba günü Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginde Balıkesir'e trenle, otobüslerle ve araçları ile gelen Dursunbeylilerin miting alanını hınca hınç doldurduğunu söyledi. Bunun için Dursunbey halkına teşekkür eden Başkan Uğur Dursunbey'in Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını ifade etti. Büyükşehir'in Dursunbey'e yaptığı yatırımlar hakkında da konuşan Başkan Uğur Dursunbey'e 3 yılda 72 milyon 390 Bin TL yatırım yaptıklarını söyledi. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın her daim kendilerini yatırım için ziyaret ettiğini ifade eden Başkan Uğur, Başkan Bahçavan'ın son olarak Dursunbeylilerin Balıkesir'e otobüs seferi istediğini belirttiğini söyledi. Dursunbey Balıkesir arasına en lüks otobüslerden koyacakları müjdesini veren Başkan Uğur seferlerin en kısa süre içinde başlayacağını söyledi. Dursunbey'e yatırımların süreceğini de ifade eden Başkan Uğur, hizmetlerin koordineli bir şekilde geldiğini söyledi.
Balıkesir'in çok önemli bir konumda olduğunu söyleyen başkan Uğur, otoyolların Balıkesir'den geçtiğini söyledi. Çanakkale köprüsünün temellerinin atıldığını hatırlatan Başkan Uğur, Avrupa'dan gelen trafiğin Balıkesir - Dursunbey üzerinden iç Anadolu'ya bağlanacağını söyledi. Bu yolun Türkiye'nin en fazla çalışan yollarından birisi olacağına vurgu yapan Uğur, "Dursunbey otoyolların, Bölünmüş yolların kavşağında bir kent olacak" dedi. Dursunbey'e kurulacak olan OSB'ye de Büyükşehir olarak destek olduklarını söyleyen Uğur, Dursunbey OSB için yatırımcıların taleplerinin olduğuna da vurgu yaptı. 16 Nisan'da yapılacak olan referandum hakkında da konuşan Başkan Uğur, Dursunbey ve Balıkesir'de Evet oylarının tavan yapacağını söyledi.
Konuşmaların ardından Dursunbey Kasaplar Odası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Dursunbey'e yapılan mezbahane için Başkan Uğur'a teşekkür ederek üzerinde Osmanlı arması bulunan tablo hediye etti. Coşkulu kalabalığı selamlayan Başkan Uğur daha sonra Balıkesir'e hareket etti. - BALIKESİR