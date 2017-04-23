Dursunbey'de Kar Yağışı

Dursunbey'e bağlı Alaçam mahallesi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.



Balıkesir'in Dursunbey İlçesine bağlı Alaçam Mahallesi ve çevresinde Nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava ve yağmurun ardından bir anda bastıran kar yağışı kısa sürede yüksek kesimleri beyaza bürüdü.



Kar yağışından en çok Alaçam mahallesi etkilenirken, Alaçam dağı da beyaz örtü ile kaplandı. Yetkililer Alaçam bölgesinde bazı yolların kapanma aşamasına geldiğini belirtti. - BALIKESİR