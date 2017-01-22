Dursunbey'de 17 Yaşındaki Genç Ölü Bulundu

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde metruk bir binanın önünde 17 yaşındaki genç ölü bulundu.



Dursunbey ilçe merkezi Suçıktı yakınlarında bulunan Taşköprü mevkisinde meydana gelen olayda Süleyman Zent (17) isimli genç henüz belirlenemeyen bir sebeple hayatını kaybetti. Arkadaşları ile birlikte bu bölgede bulunan metruk binanın çevresinde oldukları öğrenilen Zent'in ölüm sebebi henüz netleşmedi.



Olay yerine polis sevk edilirken, polis ekipleri güvenlik şeridi ile olay yerini çevirdi. Öte yandan, duvar kenarında cesedi bulunan gencin cesedi de kapatıldı. Savcının incelemesinin ardından ceset ayrıntılı otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - BALIKESİR