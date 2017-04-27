Dursunbey Belediyesi Bisiklet Yolları Çalışmasını Başlattı

Dursunbey Belediyesi tarafından terminal kavşağı ile Suçıktı arasında 900 metrelik bisiklet yolu çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların ikinci aşamasında ise saz içinde bisiklet yolları yapılacak.



Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın özellikle gençlere sözünü verdiği bisiklet yolu projesi Belediye Etüt proje müdürlüğü tarafından yapılmaya başlandı. Terminal Kavşağı ile Suçıktı arasında başlayan çalışmalarda yolun sağ tarafı profesyonel bir ekip tarafından boyanmaya başladı.



900 metre uzunlukta olacak olan bisiklet yolu tek tarafta çift yön olarak hizmet verecek. Yolun sağ kısmı ise araç parkına yasaklanacak. Önümüzdeki günlerde delinatörler ile korumaya alınacak olan bisiklet yoluna uyarı levhaları ve bisiklet kuralları ile ilgili görsellerde asılacak. Saz bölgesinde gerçekleşecek olan rekreasyon projesi sonrasında bu proje içinde yapılacak olan bisiklet yoluna bağlanacak olan mavi bisiklet yolu birkaç gün içinde de bisiklet trafiğine açılacak.



Öte yandan bisiklet yolunda bisikletlerin park edilebileceği istasyonlarda yer alacak. Çalışma hakkında konuşan Etüt Proje müdürü Peyzaj Mimarı Samet Çetinkaya; "Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan'ın talimatı ile geçtiğimiz kış aylarında tamamlanan bu yola bisiklet yolu yapma kararı aldık. Yaz aylarının gelmesi ile bisiklet yolunun yapımına başladık. Çalışmalar kısa süre sonra bitecek ve yolumuzu bisiklet trafiğine açacağız. Vatandaşlarımızdan talebimiz araçlarını bu yol üzerinde kullanmamaları. Bu yol sadece bisiklet sürücüleri için yapıldı. Bisiklet kullanan vatandaşlarımız artık daha güvenli bir şekilde sürüşlerini yapabilirler" dedi. - BALIKESİR