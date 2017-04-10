Dursunbey AK Parti Rekorun Peşinde

Ak Parti Dursunbey İlçe Başkanı Akif Kandemir, teşkilatın referandum çalışmaları hakkında bilgi vererek, vatandaşları yeni anayasa konusunda bilgilendirdiklerini ve yapılan ziyaretlerde vatandaşların referandum da kararlı bir şekilde destek verdiklerini söyledi. Başkan Kandemir Dursunbey'in referandum da kendi rekorunu da kıracağını belirtti.



Geçtiğimiz ay başlayan referandum çalışmalarında farklı gruplarla 102 kırsal mahallenin yüzde 98'ni ziyaret eden Dursunbey AK Parti İlçe teşkilatı çalışmalara ilçe merkezi ve kırsalda aralıksız devam ediyor. Yeni anayasa metnini vatandaşlara doğru bir şekilde anlatmak için kadın kolları, gençlik kolları, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve yönetim kurulunun ciddi bir çalışma yürüttüğünü belirten AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı Akif Kandemir; "Referandum çalışmalarına start verdiğimiz günden bu güne İlçe teşkilatımız ciddi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Hem ilçe merkezimizde hem de kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımıza ziyaretler yapıyoruz. Neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Özellikle milletvekillerimiz ile birlikte kadın kollarımız ve teşkilat mensuplarımız esnafımıza gidiyor, evlere ziyarete gidiyorlar. Yeni anayasa metnini vatandaşlarımıza anlatıyorlar. 18 maddenin ne olduğunu bilmek lazım. En az bir kere okumak lazım. Eski halini ve yeni halini bilen her Türk vatandaşı kesinlikle bu oylamada evet der. Kendini siyasi düşüncelerinden arındırabilirse, partizanlık yapmaz ise siyasi kıskançlıkları bir kenara atarsa millet için ne kadar hayra vesile olacağını görür. Bunu çok iyi anlatmamız lazım. Teşkilat olarak çoğu zaman gündüz ayrı akşam ise ayrı programlar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın akıllarına takılanları cevaplıyoruz. Kadın kollarımız da ziyaretlerini sürdürüyor. Gençlik kollarımız ise Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım imzalı mektupları halkımıza dağıtıyor. Ziyaret ettiğimiz mahallelerimizde vatandaşlarımız durumun farkında. Çoğu mahallemizde vatandaşlarımız bize gelmenize bile gerek yoktu diyor. Bizde onlara olan saygımızdan dolayı bu ziyaretleri gerçekleştirdiğimizi ifade ediyoruz. Ben inanıyorum ki Dursunbey bu referandum da kendi rekorunu kırarak yüzde 90'lara yakın evet diyecektir" dedi. - BALIKESİR