Dursun Özbek Yine Cebinden Ödedi

FutbolArena Özel - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün yaşadığı mali sorunlar nedeni ile çok önemli bir kasa kolaylığı sağladı.



Göreve geldiği günden bu yana birçok kez kasa kolaylığı sağlayarak Galatasaray'da bazı sorunların çözen Dursun Özbek'in bu haftada kritik bir ödemeye imza attığı ortaya çıktı.



Başkan Dursun Özbek'in UEFA ile alakalı sorun olmaması adına ödemeleri geciken Wesley Sneijder, Fernando Muslera ve Lukas Podolski başta olmak üzere yabancı futbolcuların alacaklarının ödenmesini sağladı.