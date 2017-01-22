Dursun Özbek ve Galatasaray Futbolcularından Alkışlanan Hareket

FutbolArena - 23 Ocak 2016'da Cizre'de şehit düşen Üsteğmen Uğur Taşçı'nın adını taşıyan ve Sarıyer Belediyesi tarafından Ferahevler'de yapılan spor kompleksinin açılışı yapıldı.



Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı Parkı ve Spor Kompleksi'nin açılışına Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile futbolcularımızdan Selçuk İnan, Semih Kaya ve Cenk Gönen katıldı. Saygı duruşu ve okunan istiklal marşının ardından açılışı yapılan komplekste sembolik bir maç gerçekleştirildi.



İLHAN CAVCAV AÇIKLAMASU



Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek; açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Özbek, "Sarıyer Belediyesi'ni bu hizmetinden ötürü tebrik ediyorum. Şehitlerimiz her zaman kalbimizde ve bizimle birlikte yaşıyorlar" dedi. Başkanımız, 81 yaşında vefat eden Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için de "İlhan başkan çok iyi bir Galatasaraylı ve Gençlerbirliğiliydi. Takımını başarıdan başarıya koşturan bir futbol adamıydı. Türk futbolu duayen bir kişiliği kaybetti. 2 hafta önce evinde ziyaretine gitmiştim. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" dileklerinde bulundu.



Kaptan Selçuk İnan ise "Şehit üsteğmenimiz Uğur Taşçı'nın mekanı cennet olsun. Tüm şehitlerimizi onunla anmış olduk" ifadelerini kullandı.



İçerisinde halı saha, basketbol sahası, jimnastik aletleri, seyir terası, yürüyüş parkuru, sosyal dinleti alanı barındıracak olan kompleks, Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) şubesi ve Çocuk Gündüz Bakımevi'ne de ev sahipliği yapacak.