Dursun Özbek'ten Flaş Açıklama!

Galatasaray Spor Kulübü'nün Nisan Ayı Olağan Divan Toplantısı, Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleşti. Toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2.Başkan Cengiz Özyalçın, Başkan Yardımcıları Nasuhi Sezgin ve Eşref Alaçayır, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Can Topsakal, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İsmail Sarıkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Ural Aküzüm ve Murat Atay katıldı.



Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar'ın açılış konuşmasının ardından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek gündem dışı açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek'in bu bölümde yaptığı konuşma şu şekilde:



"Gündem dışı söz almak istedim. Galatasaray Sportif AŞ ile ilgili finansal tabloları açıkladık. Bununla ilgili açıklama ihtiyacı hissettim. Bir hayli yüksek söz konusu, bu zararın nereden geldiğini açıklama lüzumu hissettiğim için mevcut tabloyu önünüze getirdim. Bu seneki en önemli farklılıklardan bir tanesi gelirlerimizin düşmüş olması. Geçen seneyle kıyasladığımızda; UEFA'dan men edilmiş olmamız ve buna bağlı olan forma satışı, mağazacılık gelirleri ve UEFA'dan alınan payların düşmüş olmasından kaynaklanan yaklaşık 147 milyon TL gibi bir düşüş var. Takım aynı takım; dolayısıyla masraflar aynı masraf ama gelirlerdeki bu düşüş bütçedeki en büyük sapmayı gösteren kalemdir..."



"2016'yı 2017 ile kıyaslıyorum; sponsorluk ve reklam gelirleri, yayın hakkı gelirleri aşağı yukarı aynı. Loca, VİP ve kombine satışlarında yaklaşık 20 milyon TL'lik düşüş var. Şöyle tarif edebiliriz: 'Takım UEFA'dan ceza aldı; cezasına mukabil UEFA yarışlarına gidemedi. Gidemediği için de Galatasaray maçlarına gitmeyelim... Ne loca, ne VİP, ne kombine alalım...'Galatasaray zor günlerinde yalnız mı kalmalı? Galatasaray bu cezayı almış; belki en çok ihtiyacı olduğu günde Galatasaray'a verilen destek çekildi. Yönetim olarak en azından bu sene böyle bir şey yaşamamamız lazım. Kötü günde, iyi günde her şartta Galatasaray'ın yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum..."



"Satışların maliyeti 2016'ya kıyaslandığında yüzde 13 mertebesinde düştü. Sporcu ücretlerindeki giderler; 2015-16'da 40 küsur oyuncu vardı. Bunların bir kısmını göndermek suretiyle 18-19 milyon TL'lik bir ücret azalması söz konusudur. Diğer giderlerde çok fazla farklılıklar yok. 2016'de 344 milyon TL olan satışlarımızın maliyeti; yani futbolculara ödediğimiz ve mağazacılıktan gelen maliyetler 299 milyon TL seviyesine düşmüştür."



"Pazarlama, satış, dağıtım ve yönetim giderleri gibi çok fazla yıllara sarih olarak değişmeyen giderlerimiz var. Fakat bir diğer gider kalemi olan esas faaliyet giderleri dediğimiz kısımda şöyle bir sapma var. Ticari faaliyetlerimizde de kur farkı söz konusu. Sporculara ödenen döviz bazında yapılan kontratların kur farkından kaynaklanan yaklaşık 12 milyon TL'lik fark aynı kalıyor. Fakat 12.5 milyon TL'lik bir giderimiz var ki o da açılan davalara ayırdığımız karşılıklar. sözleşmesini feshettiğimiz,. davalık olduğumuz konularla ilgili karşılık ayırmak zorundayız. Vergi uzlaşmasına gittik bildiğiniz gibi; defalarca belirttim. 7 milyon TL oradan buna bir karşılık ayırmak zorundayız."



"En önemli zarar kalemlerinden biri finansman giderleri. Aşağı yukarı 9 aylık zaman zarfında 60 milyon TL faiz ve komisyon giderimiz var. 51 milyon TL ise kur farkı giderimiz var. Vergilerin taksitlendirilmesinden gelen de 2.5 milyon TL gibi faiz farkı var. Aşağı yukarı 120 milyon TL'lik bir finansman giderimiz var. Bu yeni bir şey değil. Yönetime geldiğimizden bu yana söyledim. 120 milyon civarında faiz ve kur farkı ödediğimizi söyledim. Karşımıza bu çıkınca şaşırmamamız lazım. Neden bu kadar zarar ediyoruz? Baştan bu yana savunduğum hususlardan bir; bizim özellikle faiz sarmalından çıkmamız lazım. Bütün faaliyetlerimi ve projelerimi bunun üzerine konuşlandırmaya çalışıyorum. Ne yaparsanız yapın; 9 ayda 120 milyon TL ödüyorsanız; bunun içinden çıkmak mümkün değil. Onun için 'Projeler yapalım, ek gelir temin edecek gelir kaynakları yaratalım' diyorum.



"Şu ana kadar; 240 milyon TL; 9 aylık, Şubat sonu itibarıyla bir hayli yüksek zarar söz konusu. Bu zararın özellikle 2018 Mayıs ayında devam etmesi söz konusu olamaz. Halka açık bir şirketiz. Dolayısıyla gereğinin yapılmasına ihtiyaç var. Süratle banka borçlarının tasfiye edilmesi, finansal maliyetinin sıfıra yakın gelmesi mecburiyeti var. Özetle bakıldığında;: satışlardaki 150 milyon TL'lik farklık, UEFA'nın verdiği cezadan kaynaklanan gelirlerin düşmesi, üzerine bankalara ödenen faiz ve kur farkını koyun. İşte zarar burada. Hep söyledim; tekrar aynı şeyi söylüyorum. Galatasaray kendi kaynakları ile son derece rahat yönetilebilecek, rahat müsabakalara çıkabilecek bir takım olmasına rağmen bu faiz ve kur farkı sarmalında devamlı zarar eden ve kötü sona doğru giden bir kulüp haline geldi. Onun için hepinizin desteğini istiyorum değerli Galatasaraylılar. Benim misyonum; yönetimin misyonu Galatasaray'ı bu durumdan çıkarmak. Bugüne kadar verdiğiniz desteğe çok teşekkür ediyor; bundan sonra da desteklerinizin devamını rica ediyorum"



Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Başkanlığı'na gelen evrakın okunmasının ardından 25 Mart 2017 tarihinde gerçekleşen Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın değerlendirmesi için söz aldı. Başkan Özbek'in bu bölümde Divan Üyeleri'ne sözleri şöyleydi:



"Belirtmek istediğim ve çok önemsediğim bir konu var. Konuşmacıların, hazırunun bu konuya dikkat edeceğini düşünüyorum. Burası bizim en yüksek istişare organımız. Galatasaray değerlerini, Galatasaraylılık duruşunu, bununla ilgili yorumları tartışacağımız yer burası. Geçtiğimiz genel kurulda 51 konuşmacı vardı. Çıktılar, konuştular, tenkit ettiler, yorumlar yaptılar. Seçildiğimiz günden bu yana ben ve yönetim tenkitlere her zaman açığız. Yorumları her zaman dikkatli biçimde dinleyip gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Fakat bir husus var ki bu divan kurulunda tartışılması lazım. 51 konuşmacının bazılarının üsluplarını takdirlerinize sunuyorum. Allah aşkınıza, Galatasaraylılık aşkına bu üsluplara bir dikkat edin. Tenkit ettikleri, söyledikleri benim hakkımda değil. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve Yönetimi'ni nasıl ve hangi tip konuşmalarla tenkit ettiklerini ve yorumladıklarını gördünüz. Burası Ali Sami Yen'in koltuğu, burası Galatasaray Spor Kulübü. 112 yıllık bir çınar. En yüksek makama böyle bir alaycı küfre varacak aşağılayıcı konuşma duymadım, görmedim. Sizi göreve davet ediyorum; bu konuşmaların hepsini reddediyorum. Lütfen bu konunun üzerine eğilelim. Galatasaray'da giderek bozulan bu yapıyı düzeltmek sizin elinizdedir."



Güncel konular ve dilekler bölümünde ise Reha Bilge, İbrahim Göknar, Candemir Berkman, İbrahim Ziyal, Ayhan Yeğinsu, Ömer Tümay, Haluk Erkut, Celal Emon, Taner Aşkın, Fikret Everest, Hayrettin Kozak, Teoman Kadıoğlu, Yılmaz Ulusoy, eski başkanlarımızdan Duygun Yarsuvat, Turcan Bolayır, İlhan Akar söz aldı.



