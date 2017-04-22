Dursun Özbek'ten Derbi Öncesi Bir Sürpriz Daha

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, son ana kadar Galatasaray takımına destek verip derbi hazırlıklarını Florya'da yaşadı.



Çarşamba günü sarı kırmızılı takıma barbekü veren ve öğle yemeği yiyen Dursun Özbek, dün de Galatasaray takımının antrenmanını izledi.



BAŞARILAR DİLEDİ



Dün akşam Florya'ya giderek idmanın ardından Galatasaray kampını ziyaret eden başkan Dursun Özbek daha sonra Teknik Direktör Tudor ve futbolculara başarılar dileyip Florya'dan ayrıldı.



Galatasaray'da Dursun Özbek'in derbi karnesi



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2015 yılından bu yana şimdiye kadar 10 kez Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerini yaşadı. Özbek döneminde sarı kırmızılılar söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.



FUTBOLCULARIN ALACAKLARI ÖDENECEK



Dursun Özbek, sarı kırmızılı oyuncuların içerde bulunan 2 aylık alacaklarını Fenerbahçe derbisi sonrasında hesaplarına yatırmak için yoğun bir çalışma başlattı.



Başkan Dursun Özbek'in, derbiden Galatasaray takımının galibiyetle ayrılmasına inancının tam olduğu ve 90 dakikanın ardından hafta başında oyuncuların 2 aylık alacaklarını yatırarak onları mutlu etmek istediği öğrenildi.