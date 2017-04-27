Dursun Özbek'in Kurtuluş Planı!

Dursun Özbek dışında camianın tamamı "başkan" gitsin diyor... Abdürrahim Albayrak "adaylığını" açıkladı. Fakat herkes biliyor ki, liseliler, Albayrak'ı başkan seçtirmez. Bu yüzden camianın ağır topları alttan alta aday arayışı içinde.Turgay Kıran, Ahmet Özdoğan, Fatih Altaylı gibi konuşan çok olmasına rağmen öne çıkan bir ana muhalefet yok. Bunun nedeni ise adaylığını açıklayacak ismin 500 milyon TL nakit parayı kasaya koyma zorunluluğu.



Adı başkanlık için geçen isimlerden Ünal Aysal dışında hiçbir ismin bu parayı sağlama ihtimali görünmüyor. Aysal ise sürekli, "istemem, yan cebime modunda" camiaya umut veriyor.



"Hani nerede muhalefet?"



Salı akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında ise tam bir Dursun Özbek şov vardı... Fenerbahçe derbisinden sonra Cengiz Özyalçın başta olmak üzere bazı isimlerin "istifayı düşünelim" tepkileri üzerine morali oldukça bozulan Özbek, Salı akşamı toplantıya adeta kendisini yenilemiş olarak girdi. Ortada herhangi bir muhalefet olmadığını gören Özbek, "bazı arkadaşlar yenilginin üzüntüsüyle istifa sözlerini kullanmıştı. Çok düşündüm. Hadi 'bugün bırakıyoruz' diyelim. Kim gelecek? Bir tane proje yok. Bir tane adayım diyen yok. Sadece havaya konuşanlar var. Ciddi anlamda bir proje ile karşımıza birisi çıkarsa istifayı düşünelim. Yoksa işimizi yapmaya devam edelim" sözlerini kullandı.



Mircea Lucescu, Özbek'i havaya soktu!



Dursun Özbek'in yaptığı bu açıklamalar yönetim kurulunda yer alan diğer üyelere de bir rahatlama getirdi... düne kadar telefonlardan kaçan, basın mensuplarına cevap vermeyen yöneticiler bu sabah itibariyle kendilerini arayanlara "ne istifası. Yok öyle bir gündemimiz" demeye başladı.



Dursun Özbek'in yönetim kurulu toplantısında herhangi bir imada bile bulunmamasına rağmen bazı yöneticiler "Mircea Lucescu geliyor" havasına girdiler. Bu isimler kendilerini arayan basın mensuplarının, "Lucescu" sorularına, "bu konularla başkan ilgileniyor. Gereken açıklamayı o yapar. Ama gelecek sezon taraftar bambaşka bir Galatasaray'a hazır olsun" demeyi tercih ettiler.



Kaynak: Fotospor