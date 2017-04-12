Dursun Özbek'i Kızdıran Olay

Başkan Dursun Özbek'i çok kızdıran bir polemiğinin yaşandığı ortaya çıktı.

Dursun Özbek'i Kızdıran Olay

Galatasaray'ın bugün gerçekleşen ve basına kapalı yapılan divan kurulunda Başkan Dursun Özbek'i çok kızdıran telefon polemiğinin yaşandığı ortaya çıktı.

Üyelerden Teoman Kadıoğlu'nun eleştirilerinden sonra yeniden söz alan Başkan Özbek'in, kendi cep telefonun sosyal medyada yayılmasında üyelerden birine yakın bazı isimlerin bulunmasına sert tepki gösterdiği öğrenildi.

Gece 3'lerde telefonun çaldığını söyleyen Başkan Özbek'in sosyal medyada kendisi hakkında örgütlenen bu grubun yazışmalarından da haberdar olduğu belirlendi.

(Nevzat Dindar -Skorer)

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