Dursun Özbek Florya'da

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, takım halinde yapılan koşuyla başladı.



Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 iki takım halinde çift kale maç yapıldı. Antrenman, interval koşuyla tamamlandı.



Serdar Aziz, kondisyonerler eşliğinde saha çalışmaları yaptı.



BAŞKAN İDMANI İZLEDİ



Bu arada antrenmanı Kulüp Başkanı Dursun Özbek de takip etti. Başkan Özbek, antrenman öncesi teknik direktör Igor Tudor ve oyuncularla bir araya geldi.



Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına Pazartesi akşamı saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.



İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)