Dursun Özbek Fenerbahçe Maçı ile İlgili Açıklama Yaptı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kalede Muslera varken, hiç endişe etmemek lazım" dedi. Özbek ayrıca takımın Fenerbahçe maçına hırslı bir şekilde hazırlandığını söyledi.



1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin gelenekselleşen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödül töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in 28. haftasında TT Arena'da oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulundu.



Tarihte önemli zaman ve olayların olduğunu belirten Özbek, "Bu Fenerbahçe maçı da Galatasaray için öyle bir maç. Çünkü Galatasaray, uzun zamandır mali sorunlarla boğuşmakta. Bunların üstesinden geliyoruz. Bu arada taraftarımızın beklediği sportif başarı çok önemli. Benim ve yönetimin önemsediği konulardan biri. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Beraber sırt sırta olmamızı istiyorum. Galatasaray'ın büyüklüğü camianın zor zamanda birleşmesinden ötürüdür. Bu yüzyıl boyunca böyledir. Burada oynayacağımız Fenerbahçe maçı için bütün taraftarımızı buraya davet ediyorum. Takım bu maç için özel ve hırslı bir şekilde hazırlanıyor" şeklinde konuştu.



"Kimsenin Galatasaray'a küsme gibi bir lüksü olamaz"



Kimsenin Galatasaray'a küsme gibi bir lüksü olmadığını ifade eden Özbek, "Galatasaray sevda. Kimse sevdasından vazgeçemez. Ahmet'e küstün, Mehmet'e küstün de Galatasaray'a niye küstün? Dolayısıyla camianın ve taraftarın kendisine yakışanı yapacağına inanıyorum. Şimdiden takımımıza başarılar diliyorum. Kalede Muslera varken, hiç endişe etmemek lazım" diye konuştu



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