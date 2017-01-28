Dursun Özbek'e Podolski İçin Sürpriz Telefon

FutbolArena Özel - Lukas Podolski için Flamengo Kulübü yeniden devreye girdi. Vissel Kobe Kulübüne transferi gündemde olan Alman yıldız için Brezilya ekibi sürpriz bir girişim yaptı.



Lukas Podolski Flamengo'ya transfer olacak mı?



Flamengo Kulübünün yetki verdiği menajerler, Podolski için Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i aradı.



Menajer Ayhan Yıldız, sarı kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek'e, Flamengo Kulübünün Almanya Adidas sponsorluğunda 5 milyon Euro bonservis bedeli ve yıldız futbolcuya da yıllık 5 milyon euroluk bütçe ayırdığını aktardı.



Galatasaray başkanı Özbek ise transferde sürenin çok daraldığını ve Flamengo Kulübünün resmi teklif yapmasını talep etti.



Lukas Podolski, Vissel Kobe'ye transfer olacak mı?



Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Lukas Podolski'nin ayrılmak istediğini açıklasa da, Podolski geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ayrılmak istemediğini ve Türkiye'de mutlu olduğunu söylemişti.



Galatasaray yöneticilerinden bu çelişkili açıklamalarının sebebini öğrendik.



Galatasaray yöneticileri "Burada mutluyum. Galatasaray'da kalabilirim" açıklaması yapan Lukas Podolski'nin bu ifadeyi Vissel Kobe'nin istediği rakamı vermesi ve transfer pazarlığında daha güçlü taraf olmak adına politika gereği yaptığını ifade etti



Nitekim, Japon ekibinin henüz Podolski'nin istediği rakama çıkamadığı belirtildi. Podolski, Vissel Kobe'den 6 milyon euro istedi. Japon Kulübü ise Alman yıldıza yıllık 5 milyon euro teklif etti.



Galatasaray ile 1.5 yıl daha kontratı bulunan Lukas Podolski, Vissel Kobe Kulübünden Türkiye'de elde ettiği rakamın 2 katını istiyor. 6 milyon euro ve 3 yıllık kontrat talep eden Podolski ancak bu şartlarda Japonya'ya gelebileceğini iletti..