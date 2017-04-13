- Dursun Özbek: "Bunu yapanlar cezasını çekecek"



İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, telefonla rahatsız edilmeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Suç duyurunda bulundum. Soruşturma aşamasında. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecek. Ben hizmet için buradayım. Onları yasalara emanet ediyorum" dedi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin gelenekselleşen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödül töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Telefonla sürekli rahatsız edildiğinin hatırlatılması üzerine Özbek, "Divan kurulunda üyelere anlattım. Bundan 1 buçuk ay önce, birileri benim ve eşimin telefonlarını internete vermiş. Bunun içinde taciz, tehdit var. Bunu Galatasaraylı olmayanların yaptığı düşüncesindeyim. Çünkü ben Galatasaray Başkanıyım. Galatasaray Başkanına bunu Galatasaraylı yapmaz. Dolayısıyla hangi nedenle yapıldığı konusunda endişem var. Ben bunu divanda paylaştım. Çünkü hoş bir şey değil. İnternet sayfasına koyup, arayın, taciz edin denmesi son derece yanlış. Suç duyurunda bulundum. Soruşturma aşamasında. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecek. Ben hizmet için buradayım. Bu manada özverili çalışmalar yapıyoruz. Bunu gölgelemek için yapıyorlar. Bu şekilde davranış, bizim kültürümüzde yok. Ayıp, kabul edilemez. Onları yasalara emanet ediyorum" diye konuştu.

"Bütün takımlarda yol kazaları olabilir"

Bütün takımlarda yol kazaları olabileceğini söyleyen Özbek, "Başakşehir maçı öyleydi. Herkes Fenerbahçe maçının Galatasaray için ciddi maç olduğunun farkında. Şu anda hazırlıklar o yönde. İyi bir sonuç alacağına inanıyorlar. Yönetim olarak onların performansının en yüksek seviyede olması için elimizden geleni yapıyoruz. Güzel bir maç olacak. Galibiyete inan bir takım var. Onlarla görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Avrupa'ya alışmış bir takım olduğunu vurgulayan Başkan Özbek, "Önümüzdeki sezonda Avrupa kupalarında oynayacağız" dedi.

"Onlar da çok üzüldüler"

Futbolcuların Medipol Başakşehir yenilgisinden sonra Florya'da toplanılmasının hatırlatılması üzerine, "Onlar da çok üzüldüler. Galatasaray'dan beklenen performans değildi. Önümüzdeki hafta oynanacak maçın ciddiyeti yönünde hazırlanıyorlar" açıklamasında bulundu.