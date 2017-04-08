Dursun Murat Aydın'ın Baba Acısı
İhlas Haber Ajansı (İHA) Oltu muhabiri Dursun Murat Aydın’ın babası Zilfi Aydın (87) vefat etti.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Oltu muhabiri Dursun Murat Aydın'ın babası Zilfi Aydın (87) vefat etti.
İhlas Haber Ajansı Oltu Muhabiri Dursun Murat Aydın'ın babası Zilfi Aydın, tedavi gördüğü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. Baba Aydın'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakiben Oltu Aslan Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi. - ERZURUM
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