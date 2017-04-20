Dursun Çiçek, TBMM'de Basın Toplantısı Düzenledi 2

Dursun Çiçek, TBMM'de basın toplantısı düzenledi 2(Tür: Ankara)

Dursun Çiçek, TBMM'de basın toplantısı düzenledi 2

(Tür: Ankara)

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Dursun Çiçek, Ankara, TBMM