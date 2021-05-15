Dursun Çiçek kimdir? Dursun Çiçek kaç yaşında, nereli? Dursun Çiçek hayatı ve biyografisi!

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26. DÖNEM CHP MİLLETVEKİLİ DURSUN ÇİÇEK KİMDİR?

Dursun Çiçek, (d. 25 Ocak 1960, Umurca, Reşadiye, Tokat), Türk asker ve siyasetçi. 25. ve 26. dönem İstanbul milletvekili. 5 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dursun Çiçek, 1960 yılında Tokat'ta doğdu. Sivas Yıldızeli'ne bağlı Pamukpınar Öğretmen Okulu'nu bitirdi. 1976 yılında kazandığı Kara Harp Okulu'ndan 1980 yılında dönem üçüncüsü olarak mezun oldu. Deniz Piyade sınıfıyla tanışması Foça'daki Amfibi Deniz Piyade Alay Komutanlığı'ndaki göreviyle oldu. Kara Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisini de dönem ikincisi olarak bitirdi.

PKK terörüyle mücadelenin en yoğun olduğu 1990'lı yıllarda bu mücadeleye Deniz Kuvvetleri'nin özel birlikleri de katılıyordu. Çiçek, Şırnak'ta konuşlu özel amfibi taburunun komutanlığını yaptı. Şırnak'ta görev yaptığı bu dönemde Ergenekon operasyonunda tutuklanan eski özel kuvvetçi Levent Göktaş ve Kayseri Jandarma Alay Komutanı Cemal Temizöz'le birlikte çalıştığı ileri sürüldü.

Çiçek, 1997-99 yılları arasında Arnavutluk'taki Türk birliğinde de görev yaptı.

Albay Dursun Çiçek'in aynı zamanda akademik kariyeri de bulunuyor. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme anabilim dalında doktora eğitimi yaptı ve "Örgütlerde motivasyon ve iş yaşam kalitesi üzerine bir araştırma" konulu doktora tezi hazırladı.

Çiçek, 2004 yılında Genelkurmay Bilgi Destek Dairesine atatndı ve Genelkurmay Karargâhında çalışmaya başladı.

2008 Nisan ayında Taraf gazetesinde yayınlanan Mart 2006 tarihli sivil toplum kuruluşları andıcının Albay Çiçek'e ait olduğu iddia edilmişti. 73 sayfalık andıçta pek çok sivil toplum kuruluşuna ilişkin suçlamalar yer alıyordu.

Siyasi hayatı

2015 yılı Mart ayında CHP'ye katılan Çiçek, 2015 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir.