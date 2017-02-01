Duroğlu Belde Belediyesi İlçe Statüsü Kazanmak İçin Çalışma Başlatıyor

Giresun merkeze bağlı Duroğlu Belde Belediye Başkanı Murat Kılıçarslan, ilçe olmak için beldenin gerekli nüfus çoğunluğuna ulaştıklarını, Duroğlu'nu ilçe statüsüne kavuşturmak için gerekli çalışmaları başlatacaklarını bildirdi.



Kılıçaslan, yaptığı yazılı açıklamada, 2016 yılında 4 bin 957 olan belde nüfusunun Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 2017'de 11 bin 447'ye yükseldiğini belirtti.



Duroğlu'nun nüfusu ile Giresun'da birçok ilçeyi geride bıraktığını vurgulayan Kılıçaslan, beldelerine sahip çıkan Duroğlu halkına teşekkür etti.



En büyük hayallerinin ilçe statüsü kazanmak olduğunu, bunun için gerekli nüfus sayısına da ulaştıklarını belirten Kılıçaslan, şunları aktardı:



"Bizim için en önemli etkenlerden biri Duroğlu belde insanımızın bizlere ve beldesine sahip çıkmasıydı. Geçen yıl TÜİK verilerine göre 4 bin 957 olan nüfusumuz bugün yapılan resmi açıklamaya göre 11 bin 447'ye çıktı. Bu sayı şu anlama geliyor. Duroğlu halkı beldesine sahip çıkıyor, artık gelişmek ve ilerlemek istiyor. Duroğlu, ilçe olmak istiyor."



İlçe olmak için gerekli çalışmalara başlayacaklarını kaydeden Kılıçaslan, "2017 yılı Allah'ın izni ile bu zamana kadar yaptığımız hizmetleri baz alırsak daha verimli bir yıl olacak. Gerek projelerimiz, gerek kamusal hizmetlerimizin en üst seviyede olduğu bir yıl olacak. Belki de Duroğlu'nu hakettiği yere getirmek, ilçe olmasını sağlamak bu yıl bizlere nasip olacak. Çünkü biz ilçe olmaya hazırız. Her yönümüzle artık hazırız. Duroğlu kabına sığmıyor." değerlendirmesinde bulundu.