Durmaz: 'Herkes, Bundan Sonra Yaşanacak Gelişmelerdeki Sorumluluğunun Bütün Sonuçlarına...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerden sonra Türkiye'de çok önemli gelişmeler yaşandığını, 15 Temmuz'da büyük bir felaketin atlatıldığını belirterek, "Herkes, bundan sonra yaşanacak gelişmelerdeki sorumluluğunun bütün sonuçlarına katlanacaktır." dedi.



Durmaz, bir restoranda partililerle bir araya gelerek, yaşanan siyasi gelişmeler ile ilgili teşkilat içi bilgilendirme toplantısına katıldı.



Toplantının basına açık bölümünde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Durmaz, ülkenin zor günlerden geçtiğini, adeta yeniden bir milli mücadelenin verildiğini söyledi.



Türkiye'de herkesin küçük siyasi hesapları bir tarafa bırakarak, milli sorumluluk anlayışı içinde hareket etmesini zorunlu kılan, karanlık bir döneme girildiğini ifade eden Durmaz, "Milliyetçi Hareket'in bu dönemdeki yaklaşımlarına bu milli zaruretler yön verecektir. Milliyetçi Hareket Partisinin Türk siyasi hayatındaki önemi ve gücü, seçimlerde aldığı oyla hesaplanmamalıdır. MHP, Türkiye'nin ve Türk milletinin gelecek sigortası ve son direniş burcudur. MHP dik durduğu sürece Türkiye'nin milli birliğini sarsmak, bölünmez bütünlüğünü yıkmak, bölücü senaryoları hayata geçirmek mümkün değildir. 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 seçimleri ve 15 Temmuz 2016 kalkışması ve bugün yaşanan gelişmelerle ilgili cevaplanması gereken sorular bulunmaktadır." diye konuştu.



Durmaz, Türkiye'de gündemin çok hızlı değiştiğine işaret ederek, "1 Kasım seçimlerinden sonra geçen bir yıllık zaman sürecinde Türkiye'de çok önemli gelişmeler olmuş, 15 Temmuz'da ülkemiz büyük bir felaket atlatmıştır. Herkes, bundan sonra yaşanacak gelişmelerdeki sorumluluğunun bütün sonuçlarına katlanacaktır. Türkiye'nin geleceğiyle oynamaktan çekinmeyenlerden, siyasi ikbal hırsıyla Türkiye'ye çok ağır bir ekonomik ve siyasi kriz bedeli ödetmek isteyenlerden yaptıkları bu kötülüğün hesabı mutlaka sorulacaktır." ifadesini kullandı.



Yeni bir yıla girildiğini anımsatan Durmaz, umut ve heyecan içinde karşıladıkları 2017'de terörün bir kez daha zalim yüzünü gösterdiğini dile getirdi.



Durmaz, Türkiye'nin asimetrik bir saldırının, barbar bir akının, vicdansız bir operasyonun odağı ve hedefi olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türk milleti tarihte eşine az rastlanır bir husumet kapanındadır. Ne olmuştur da ülkemiz ateş çemberine düşmüş veya düşürülmüştür? Yanlış nerede, ihmal ve iradesizliğin failleri kimlerdir? Aziz vatana teröristler nasıl yuvalanmış, hangi kaynak ve ilişki ağlarından beslenmiş, arkalarına kim ya da kimleri almışlardır? Türkiye'den yeni bir Suriye çıkarma arayışı hızla sürerken gafletle geçireceğimiz bir saniyemiz bile kalmamıştır. Ne yazık ki huzurumuza darbe üstüne darbe vurulmaktadır. Milli bekamız kirli ve karanlık ellerce boğulmaktadır. Milletçe dayanacak hal ve takatimiz kalmamıştır. Sabrımız sınıra dayanmıştır. Hiç şüphesiz 2016 yılı, terörün hain saldırı ve suikastlarına kurban gitmiştir. İnsanlığın defolu yüzleri, yeryüzünün en aşağılık türleri 2016'da ölüm ve şiddet saçmışlardır."



"Milletimiz feryat figan ederken sert siyasi tenkitler kimseye bir şey kazandırmayacaktır"



Hedefin milli birlik ve kardeşlik olduğunu belirten Durmaz, şöyle devam etti:



"Türk milletinin tarihsel varlığından rahatsız olan düşman çevreler, FETÖ'yü, IŞİD'i, PKK'yı, PYD-YPG'yi ve DHKP-C'yi infaz ve yıkım için görevlendirmişlerdir. Bu darboğazdan çıkmalıyız. Bu oyunu hep birlikte bozmak durumundayız. Biliniz ki terörizmi yok etmek dışında ikinci bir seçeneğimiz, bir başka şansımız yoktur ve bu ancak ve ancak yeni bir milli mücadele ruhuyla başarılabilecektir. Aksi halde terörizm Türkiye'yi yutacaktır. Türkiye uçurumun kenarındayken, milletimiz feryat figan ederken sert ve amansız siyasi tenkitler, yoğun tartışma ve polemikler kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen yüksek bir fazilet ve fedakarlık şuuruna sahiptir."



Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak sonuna kadar devletin, sınır içinde ve sınır ötesinde kahramanca mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem destekçisi hem de duacısı olduklarını söyledi.



Hiçbir ayrım yapmadan, "bayrak", "vatan" ve "millet" ortak paydasında buluşmanın zamanının geldiğini vurgulayan Durmaz, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk milliyetçileri, Türkiye'nin milli birliğini ve kardeşlik hukukunu korumaya ant içmiştir. Türk devleti, Türk vatanı ve milli kimlik şehit kanlarıyla kazanılmıştır ve hatırdan çıkarılmamalıdır ki tarihin hiçbir döneminde, Türk milletine yapılan ihanet karşılıksız ve cezasız bırakılmamıştır. Biz, doğulusunu da batılısını da Alevi'sini de Sünni'sini de kucaklayacak büyük sevgilerle dolu bir davanın mensuplarıyız." diye konuştu.



Toplantıya, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, MYK Üyesi Yaşar Yıldırım ile MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin ve partililer katıldı.