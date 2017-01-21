Durmayan Otomobilden Uyuşturucu Çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobilde 1,5 kilo esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çetibeli yol kontrol ve arama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durdurulmak istendi.



Dur ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, bir süre sonra jandarma ekiplerinin takibi sonucu durduruldu. Otomobildeki 1'i İngiliz 2 kişi gözaltına alındı.



Yapılan aramada bagajda naylon poşete sarılı vaziyette 1,5 kilo esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.