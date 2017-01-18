Durdurulan Araçtan Kaçak Sigara Çıktı

Manisa'da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu bir araçtan 120 karton çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü artan terör olaylarının ardından Manisa'nın giriş ve çıkış noktasına kurduğu uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor. İzmir istikametinden Manisa'ya girişte bulunan uygulama noktasındaki polis ekiplerinin durduğu 45 ADS 58 plakalı araçta yapılan aramada satışa hazır vaziyette 120 karton çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler, araçta bulunan M.A. (34), K.A. (28) ve M.S.'yi (26) gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA